Idoso é preso acusado estuprar quatro netas da ex-mulher na Bahia

(Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um idoso de 62 anos foi preso na zona rural de Fátima, cidade baiana, acusado de estuprar quatro netas da ex-companheira.

Os crimes aconteceram no ano passado, quando as vítimas tinham idades que variavam de nove a 15 anos, diz a Políca Civil. A prisão do suspeito foi na quinta-feira (29).

A ordem de prisão foi cumprida por policiais da delegacia de Euclides da Cunha. O suspeito foi localizado no povoado de Lagoa Dourada.

Ele passou por exames de lesões corporais e depois foi encaminhado ao sistema prisional.