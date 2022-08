Idoso é preso por estuprar menina de 9 anos, neta da companheira dele

Moradores do povoado de Brejo do Arrodeio, zona rural de Barra, a 650 km de Salvador, ficaram chocados ao descobrirem que um idoso , de 71 anos, estuprava a neta da própria companheira.

A criança, que tem 9 anos, não conseguiu falar para ninguém da família porque foi ameaçada de morte pelo homem. O crime ocorria sempre dentro do banheiro da residência, local que não era tão visível para avó desconfiar da situação.

No entanto, a prisão do idoso só ocorreu após a avó da menina ter registrado uma ocorrência contra o companheiro. “De imediato, instauramos um Inquérito Policial para averiguar e expedimos as guias de perícia, que ficaram comprovados os abusos”, informou o delegado Jenivaldo Rodrigues, titular da DT.

A avó desconfiou de vestígios que foram encontrados no cômodo, em julho deste ano. “O acusado ainda ameaçou a criança de morte caso ela contasse para alguém, porém a avó encontrou vestígios de sangue no banheiro e desconfiou”, disse o delegado. O idoso, que foi preso na manhã desta quarta-feira (24), segue custodiado à disposição da Justiça.