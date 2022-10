Idoso morre ao ser arrastado após ficar com a mão presa na porta do metrô

Um idoso de 82 anos morreu no último sábado (22) ao ficar com a mão presa em uma porta do metrô e ser arrastado na estação Uruguaiana, no Centro do Rio. A vítima tentou embarcar enquanto as portas se fechavam. As informações são do g1.

Os passageiros chegaram a acionar o botão de emergência, que aciona os freios do trem de maneira emergencial. Depois de arrastado, a vítima caiu no vão entre o trem e a plataforma.

Ele ia ao Centro para consertar um celular e encontrar o filho no Flamengo, na Zona Sul, para assistir ao jogo do Vasco. Quando o filho finalmente conseguiu ser atendido após horas ligando, o policial pediu que ele fosse até a delegacia.

O idoso, que era militar aposentado, teve traumatismo no tórax e abdômen, além de hemorragia interna. Ele deixa esposa e cinco filhos.

A esposa alega que a família não recebeu apoio da empresa. O Metrô Rio lamentou o falecimento do cliente. Foi instaurado um Comitê de Avaliação de Acidente para apurar a causa do acidente.