Idoso morre após ataque de abelhas na cidade de Itiruçu, na Bahia

Renato de Souza Menezes, de 60 anos, morreu ao ser atacado por abelhas, na zona rural de Itiruçu, no sudoeste da Bahia. Conhecido na cidade como "Tinho tratorista", ele dirigia um trator com um colega para arar a terra, quando o automóvel passou por cima de uma colmeia.

O caso aconteceu na tarde da terça-feira (1), por volta das 16h, na Fazenda Barrinha. Renato chegou a pular do trator e correr por cerca de 200 metros para se livrar dos insetos, mas não conseguiu evitar as picadas, e morreu no local.

O outro homem atacado pelas abelhas, de prenome Gislan, conseguiu se livrar dos insetos pulando na água. Ele foi levado para o Hospital da cidade, onde esteve em observação até às 22h de terça, e, em seguida, foi liberado.

Segundo o vereador e presidente da Câmara de Itiruçu, Nino Mota, genro da vítima, contou que Renato foi levado ao Hospital só para que o óbito pudesse ser atestado e o corpo, liberado aos familiares. Renato era casado e tinha cinco filhos.

"Ele era bem conhecido na cidade, trabalhava para todo mundo como tratorista. A família está arrasada", relata.

O genro também conta que essa é a primeira vez que acontece algo parecido na cidade.

O sepultamento aconteceu nesta quarta (2), às 15h.