Idoso que abusava da afilhada de 12 anos é preso em Amargosa

Um homem, de 66 anos, foi preso em flagrante, na quinta-feira (21), na Delegacia de Amargosa, suspeito de abusar da afilhada, de 12. A denúncia foi feita pela mãe da vítima na unidade policial. O titular da unidade, delegado Marcos Diógenes Lopes Maia, informou que o suspeito enviava mensagens com teor sexual para garota, além de ordenar que ela encaminhasse fotos íntimas.

“Ele aproveitava-se da confiança da família e cometeu o abuso em uma ocasião que a vítima foi brincar com a filha dele”, disse o delegado. De acordo com as informações levantadas inicialmente, os abusos começaram há dois meses. “Conforme apurado, o homem continuava a visitar a residência da família da vítima com pretextos diversos, tentando nova aproximação com ela, o que também configura abuso psicológico”, acrescentou o delegado.

Os celulares da garota e do idoso foram apreendidos e serão enviados para perícia. A vítima também foi encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), para realização de exames. O suspeito deve passar pela audiência de custódia, da Justiça.