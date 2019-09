Idoso que pulou de ferry em movimento é enterrado em Salvador

O passageiro que morreu ao pular do ferry Maria Bethânia foi enterrado na tarde desta terça-feira (24). A cerimônia aconteceu no Cemitério Municipal de Periperi.

Florêncio de Souza Ramos, 63 anos, se jogou da embarcação em movimento no fim da tarde de segunda-feira (23). De acordo com a assessoria da Internacional Travessias, concessionária que administra o sistema ferry-boat, o passageiro pulou no mar cerca de 20 minutos após a embarcação ter saído do terminal de São Joaquim.

A tripulação chegou a entrar na água para fazer o resgate e ele recebeu os primeiros socorros enquanto voltava para Salvador. Já em solo, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deu continuidade ao atendimento, mas Florêncio não resistiu.

O corpo do idoso foi levado para o Insituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), e liberado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A Central de Flagrantes da Polícia Civil solicitou a necrópsia o corpo do passageiro para confirmar o que teria motivado a morte. Após 30 dias, o laudo deve ser encaminhado à 3ª Delegacia (Bonfim).