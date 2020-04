Idoso se recupera da covid-19 e deixa hospital sob aplausos e música; vídeo

Foi sob música e aplausos que um idoso de 72 anos deixou um hospital de Santa Catarina após vencer a batalha contra o coronavírus. A cena aconteceu no último domingo, em Florianópolis, e mobilizou boa parte da equipe médica.

Segundo o G1, os versos da música "Catedral", de Zélia Duncan, entoaram pelo corredor da unidade de saúde. "Que o céu é maior. Tentei dizer. Mas vi você. Tão longe de chegar, mais perto de algum lugar" diz a letra.

Em entrevista ao portal, Flávio Regianini disse que está feliz e agora segue os cuidados em casa, onde continua em isolamento com a família. O paciente destacou a dedicação da equipe de saúde. Segundo ele, no hospital foi tratado com muito carinho.

"O mais marcante é a dedicação, a fraternidade em todos momentos manifestada pela equipe de profissionais do hospital. [...] Estou em casa buscando uma melhor recuperação", disse Regianini.

Ele conta que em 10 de março teve febre. Procurou um hospital em São José e foi constatada pneumonia em um dos pulmões. Ele foi medicado e voltou para casa, mas voltou a ter febre e procurou de novo uma unidade de saúde, dessa vez em Florianópolis.

"Fiz então tomografia onde indicava possibilidade de ser a coronavírus e já fui foi colocado em apartamentos isolado, seguindo todos os protocolos", contou. Regianini chegou a ficar na unidade de terapia intensiva do hospital.

Veja o momento dos aplausos: