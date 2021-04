Idosos de 61 anos começam a ser vacinados no sábado em Salvador

Os idosos com 61 anos ou mais serão vacinados contra o coronavírus neste final de semana, informou o prefeito Bruno Reis durante coletiva virtual de balanço dos 100 primeiros dias da gestão, ocorrida nesta sexta-feira (9). No sábado (10), a Prefeitura vai realizar o Corujão da Vacinação para imunização contra a Covid-19. A iniciativa permite a ampliação do funcionamento dos pontos fixos de vacinação, que funcionarão até às 18h, e de quatro drive-thrus da cidade, que seguirão em atividade até 21h. A ação pode ocorrer mesmo com o toque de recolher, que se inicia às 20h, porque a vacinação é um serviço essencial.

Os idosos poderão se dirigir até os drive-thrus da Arena Fonte Nova, em Nazaré; 5º Centro de Saúde, nos Barris; Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio; e Vila Militar, na Avenida Dendezeiros. Os maiores de 61 anos também podem se dirigir aos postos fixos, na USF Vista Alegre; UBS Nelson Piauhy Dourado, em Águas Claras; USF Resgate; USF Federação; USF Santa Luzia; USF Plataforma; USF Cajazeiras X; Unijorge – Campus Paralela; 5º Centro de Saúde, nos Barris; e Colégio da Polícia Militar, na Avenida Dendezeiros.

Antes de se dirigir a um dos pontos de vacinação é indispensável verificar se o nome do idoso está habilitado a receber a dose. A lista está disponível no site. Caso não esteja, será necessário fazer o recadastramento pelo site. Ao chegar a um dos pontos fixos ou drives, é indispensável a apresentação de documento oficial com foto.

A recomendação é que os idosos confiram o tamanho das filas de vacinação antes de saírem de casa por meio do filômetro. Quem puder esperar para ir até os pontos de aplicação da vacina a partir do final da tarde também deve se beneficiar com a redução das filas, que, geralmente, reduzem ao longo do dia.

“Estamos à frente de muitas capitais. Agradeço aos profissionais de saúde e a todos envolvidos no enfrentamento da pandemia. Ninguém chega a lugar algum só”, afirmou o prefeito.