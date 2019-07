IF Baiano abre 176 vagas de graduação em cinco cidades; veja edital

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) divulga edital para preenchimento de 176 vagas em cursos de graduação por meio de transferência e por portadores de diploma de nível superior. Interessados deverão comparecer aos campi em que há oferta de curso, no período a partir de quarta-feira (17) até sexta-feira (19) para se inscrever. A aulas terão início ainda este ano.

Ao todo, estão disponíveis 176 vagas, distribuídas entre os seguintes campi e cursos:



Bom Jesus da Lapa: Engenharia Agronômica

Catu: Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Química

Senhor do Bonfim: Ciências da Computação e Ciências Agrárias

Teixeira de Freitas: Engenharia Agronômica

Uruçuca: Gestão de Turismo, Engenharia de Alimentos e Agroecologia



Podem concorrer às vagas, estudantes do IF Baiano que queiram mudar de curso (Reopção de curso), estudantes do IF Baiano matriculados em cursos da mesma área do conhecimento oferecidos pelos diversos campi do IF Baiano (Transferência Interna), estudantes de outros cursos de graduação de outras instituições que pretendam transferência para um curso do IF Baiano (Transferência Externa) e portadores de diploma de ensino superior.



Os candidatos serão aprovados com base na análise e avaliação da documentação e histórico de graduação. As vagas serão preenchidas na seguinte ordem de modalidades: Reopção, Transferência interna e Transferência externa e Ingresso como portador de diploma de curso superior.

Veja abaixo edital sobre o processo seletivo: