Ifba abre 109 vagas para professores; salários chegam a R$ 3.576,28.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) está com inscrições abertas até o dia 4 de julho para processo seletivo simplificado destinado à contratação de 109 professores substitutos. Entre os requisitos para concorrer, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos, possuir a formação acadêmica exigida na área e não ser servidor ocupante de cargo efetivo integrante das carreiras de magistério. Para participar da seleção é preciso preencher um formulário online (https://sistemas.ifba.edu.br/scripts/concursos/2019/362019/inscricao.asp) e pagar uma taxa de R$ 70. O processo seletivo da IFba será composto por duas etapas: prova de desempenho e avaliação de títulos.O vencimento básico varia de R$ 2.236,31 a R$ 3.576,28.

Trainee nas Americanas

As inscrições para a nova edição do Programa Trainee Lojas Americanas 2019 foram prorrogadas para o dia 15 de julho. Podem se inscrever candidatos de todo o país e de qualquer curso. As inscrições devem ser feitas pelo site talentos.lasa.com.br. Os candidatos aprovados serão admitidos ainda em 2019.