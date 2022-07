Ifood realiza capacitação sobre segurança no trânsito com entregadores de Salvador

O programa Anjos de Capacete do iFood realizou, nesta sexta-feira (29), uma capacitação sobre segurança no trânsito com os entregadores que utilizam bicicletas para trabalhar. Foram 20 profissionais que passaram por treinamentos em direção defensiva, primeiros socorros e acolhimento às vítimas de trânsito.

A formação, realizada em parceria com a Prefeitura de Salvador e com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), contou com aulas presenciais e palestras. Ao final do curso, os entregadores receberam um kit com equipamentos de proteção individual personalizados, como capacete e camisa anti-UV, e o certificado de formação atestando os conhecimentos adquiridos que podem salvar vidas.

“Estamos realizando em Salvador esse treinamento com entregadores ciclistas em parceria com a Prefeitura porque entendemos que esses parceiros podem contribuir para um trânsito cada vez mais seguro. Queremos oferecer conhecimento a esses profissionais e destacar para a sociedade que os entregadores precisam ser cada vez mais valorizados", pontuou Tayara Calina, coordenadora de Políticas Públicas do iFood.

A coordenadora ressaltou que a capacitação qualifica os ciclistas não apenas para se tornarem melhores profissionais, mas para que sejam agentes capazes de ajudar a melhorar as condições de segurança no trânsito da cidade. "A parceria com a prefeitura via Saltur [Empresa Salvador Turismo] é fundamental para que o projeto tenha um grande alcance e possa contribuir ainda mais com a sociedade soteropolitana", destacou.

Ao todo, o programa já esteve em cidades de todo o país e formou mais de 500 entregadores. "O Anjos de Capacete que realizamos hoje faz parte de um movimento de valorização e de mais segurança para os entregadores parceiros. Além dessa formação que acontece para entregadores ciclistas e motociclistas, também temos a formação online e gratuita Pedal Responsa, que amplia a formação com mais conhecimento sobre segurança no trânsito para os entregadores ciclistas que estão diariamente nas ruas de Salvador", finalizou Tayara.

(Foto: divulgação ) (Foto: divulgação ) (Foto: divulgação ) (Foto: divulgação ) (Foto: divulgação )