IFood vai lançar serviço de aluguel de bicicletas elétricas para delivery em Salvador

Em breve, qualquer pessoa poderá ser um entregador do iFood em Salvador, mesmo aqueles que não têm moto ou bicicleta. Bastará ser assinante do iFood Pedal, um projeto de aluguel de bicicletas elétricas para delivery, que será expandido para Salvador, conforme anunciou a empresa. A escolha da capital baiana para receber o serviço foi realizada com base em pesquisas, escuta de entregadores e diversos estudos de demandas, de acordo com a plataforma.

O iFood Pedal já existe há um ano nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Por lá, já são mais de 13 mil entregadores cadastrados e um milhão de pedidos entregues com as chamadas e-bikes e bikes convencionais compartilhadas, evitando a emissão de 271 toneladas de CO2 na atmosfera, segundo a plataforma. O projeto é uma parceria com a empresa TemBici, responsável pelo serviço de aluguel de bicicletas em Salvador, as famosas “laranjinhas”. Os entregadores do iFood Pedal também poderão utilizá-las.

A ideia da foodtech é atuar também em outras três capitais brasileiras: Recife, Brasília e Porto Alegre. No total, serão 2,5 mil bikes elétricas disponíveis em todo o Brasil em 2022. “Além das bikes, serão disponibilizados equipamentos de proteção, como capacetes e bags, assim como pontos de apoio, equipados com filtros de água, banheiros, mesas, microondas, pontos de recarga de celular e espaço de descanso”, afirma a empresa, em nota.

Os entregadores também terão acesso ao Pedal Responsa, um curso digital de conteúdo formativo e de conscientização sobre transporte em bikes. As bicicletas elétricas utilizadas são do tipo pedal assistido, aquela em queo motor é acionado quando a bicicleta é pedalada, sem acelerador, tornando-a mais leve. Sua velocidade é limitada a 25 km/h e a bateria tem autonomia de 60km. Além disso, o iFood promete enviar para os entregadores que usam bike as rotas mais curtas para otimizar seus ganhos e tempo de deslocamento.

Serviço de entrega com bicicletas elétricas será realidade em Salvador (Foto: divulgação)

A iniciativa busca incentivar aquilo que o iFood chama de “entregas limpas”. O objetivo da empresa é alcançar a realização de 50% dos pedidos em modais não poluentes até 2025. “O projeto foi co-criado com entregadores parceiros e lançado há um ano em São Paulo e no Rio de Janeiro, e nesse período, se provou sustentável e plenamente alinhado com o impacto operacional, ambiental e social que queríamos alcançar. Entendemos que esse modelo veio para ficar porque vimos consumidores e restaurantes atendidos de forma mais eficiente e os entregadores satisfeitos, com ganhos líquidos maiores que modais mais tradicionais, como motos”, explica Fernando Martins, Head de Inovação e Logística do iFood.

O iFood Pedal foi o primeiro serviço do mundo a oferecer aluguel de bicicleta exclusivo para entregadores e foi desenvolvido em parceria com a Tembici e Instituto Aromeiazero. Em 2020, o iFood Pedal ganhou o prêmio Estadão Mobilidade na categoria Inovação do Ano. “Investir neste modal e fomentar o delivery por bicicleta é contribuir diretamente para cidades mais inteligentes e sustentáveis. A bike elétrica expande a possibilidade de uso diário uma vez que facilita deslocamentos mais longos e com diferentes relevos, exigindo menos esforço de quem pedala”, explica Tomás Martins, CEO e co-fundador da Tembici.

Ainda não há uma previsão de quando o projeto será lançado definitivamente em Salvador e nem detalhes como valores dos planos e locais das estações. No Rio de Janeiro e São Paulo, onde o iFood pedal já existe, o plano mensal sai por R$34,90 e o semanal po R$9,90)por meio de cartão de débito, crédito ou em dinheiro e são exclusivos para entregadores. No caso de tempo adicional, é acrescido um valor por tempo de uso.

Os entregadores que utilizam o modal também tem seguro de acidentes pessoais oferecido gratuitamente pelo iFood em parceria com a seguradora MetLife e a farmacêutica MDS, que fornece descontos na compra de medicamentos. A iniciativa cobre despesas médicas e odontológicas e oferece uma garantia financeira para a família em caso de acidentes. O seguro vale durante o período em que os parceiros estiverem logados na plataforma e também no “retorno para casa”, válido por duas horas ou num trajeto de até 30 quilômetros do local da última entrega.