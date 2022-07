Ignácio celebra sequência no Bahia e projeta evolução com Enderson

No Bahia desde 2018, quando chegou para atuar pelo time sub-23, o zagueiro Ignácio está tendo em 2022 a sua primeira sequência como titular do Esquadrão. Depois de empréstimos para CSA e Chapecoense, nas duas últimas temporadas, o defensor conseguiu se firmar no tricolor.

Titular absoluto, Ignácio esteve em campo em 30 dos 36 jogos que o Bahia disputou esse ano. Feliz pela boa fase, o zagueiro conta que se preparou para o momento.

"Sensação boa, já vinha buscando isso há bastante tempo. Tive dois empréstimos que foram importantes. Venho trabalhando forte para, nesta temporada, buscar ajudar os meus companheiros, o meu clube e manter essa sequência", disse.

No Brasileirão, os números da defesa do Bahia têm deixado os tricolores satisfeitos. Em 16 partidas, o Esquadrão foi vazado apenas oito vezes. Uma média de 0,5 gols por jogo. Junto com o Sport, o clube baiano é o dono do quarto melhor sistema defensivo da Série B, atrás apenas de Grêmio (5), Cruzeiro (6) e Vasco (7).

"Representa muito [não sofrer gols]. Uma equipe que sofre poucos gols, tem essa consistência defensiva, está muito mais próxima de sair com resultado positivo. A gente vem trabalhando isso aí para continuar sem sofrer gols e, consequentemente, buscar os triunfos", analisou Ignácio.

Reencontro

Com a chegada de Enderson Moreira ao Bahia, Ignácio reencontrou o treinador que lhe deu a primeira oportunidade no time principal do Bahia. Sob comando de Enderson, em 2018, o jogador estreou durante uma partida contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.

Juntos novamente, o zagueiro projeta fazer um bom ano para terminar a temporada comemorando o retorno à Série A do Brasileirão.

"O professor foi quem me lançou em 2018, contra o Grêmio. Foi muito importante para o meu crescimento como atleta. Ele lançou outros garotos também, como Borel, Ramires que saiu. É um treinador que olha com carinho para os jovens atletas. Se Deus quiser, todos juntos vamos dar o nosso melhor", afirmou.