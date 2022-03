Ignácio reprova vídeo de comemoração do Azuriz e promete resposta do Bahia em campo

O sorteio que colocou o Azuriz-PR no caminho do Bahia na Copa do Brasil foi comemorado pelos jogadores do clube paranaense. Em vídeo que circula nas redes sociais, o elenco do Azulão aparece celebrando a disputa com o tricolor no momento em que o confronto foi definido.

Mas, no CT Evaristo de Macedo, a comemoração não foi bem recebida. Durante entrevista na manhã desta terça-feira (29), o zagueiro Ignácio entendeu a celebração como uma provocação e disse que o Bahia vai dar a resposta dentro de campo.

"Particularmente, acabei vendo o vídeo. Nossa resposta tem que ser dentro de campo. Vamos trabalhar forte para dar a resposta dentro do campo", afirmou o defensor.

O duelo entre Bahia e Azuriz vai ser o primeiro da história entre as duas equipes e vai marcar a estreia do tricolor na Copa do Brasil - por ser o atual campeão da Copa do Nordeste o Esquadrão entra apenas na terceira fase do torneio.

Pelo sorteio do mando de campo, o jogo de ida será disputado entre os dias 19 e 21 de abril, na Fonte Nova. A volta será entre 10 e 12 de maio, no Paraná.

O local do duelo de volta ainda não está definido já que o estádio Os Pioneiros, na cidade de Pato Branco, onde Azuriz costuma atuar, tem capacidade inferior a 10 mil pessoas e não atende os requisitos da Copa do Brasil.