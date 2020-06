Igreja da Graça passa a comercializar azulejos decorativos com a imagem de Nossa Senhora da Graça

Foto; Divulgação

A fé tem sido uma das principais armas utilizadas neste momento de pandemia e, para os católicos que queiram, além da oração, contribuir com as obras da Igreja da Graça, estão sendo comercializados azulejos decorativos com a imagem de Nossa Senhora, com entrega via delivery. A venda faz parte da campanha "Azulejos da Graça", que inicia sua primeira etapa este mês.

De acordo com o monge Capelão do Santuário e Diretor do Complexo Cultural Nossa Senhora da Graça, Dom Ângelo, as pessoas que adquirirem os azulejos, além de ajudarem nas atividades da Igreja, estarão mais próximas em suas residências com a imagem da Virgem fazendo uma conexão ainda mais forte com a experiência que têm quando vão às missas, além de estarem cumprindo as recomendações de distanciamento social.

Os interessados em adquirir o azulejo podem solicitar, de segunda a sexta-feira, no número (71) 98603-9177. O kit de R$ 30 é composto do azulejo (tamanho 10x10), suporte de pé e embalagem. O pagamento pode ser mediante pagamento em cartão ou por depósito bancário. As entregas são realizadas todas segundas, sem custo adicional de entrega.