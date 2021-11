Igreja de Sant'Ana, no Rio Vermelho, é pichada por quatro homens

Pelo menos quatro homens foram flagrados pichando a Paróquia de Sant'Ana, no Rio Vermelho, na madrugada do domingo (21). As imagens foram registradas por câmeras de segurança da região por volta das 2h30.

Revitalizada em 2016, quando a orla do bairro foi reinaugurada, a igreja não funciona mais para celebrações religiosas. No momento do vandalismo, a região do Largo de Dinha estava movimentada.

Não é a primeira vez que a igreja é pichada. Em 2016 mesmo, menos de uma semana antes da inauguração após a reforma, o templo amanheceu pichado.

O local não é tombado individualmente pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), mas está em área que a entidade administra.

A pichação é crime, com pena de três meses a um ano de prisão, além de pagamento de multa.