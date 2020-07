A Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, um dos principais templos religiosos de Salvador, retomou as atividades nesta sexta-feira (24), às 18h, sob o repique dos sinos e com uma super queima de fogos.

A igreja estava fechada desde o mês de março, quando o decreto municipal determinou o fechamento de diversos espaços, incluindo igrejas, como medida de combate ao avanço da covid-19.