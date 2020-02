Igreja do Passo tem sino reativado

O sino da Igreja do Passo voltou a tocar, neste domingo, 16, depois de mais de 50 anos desativado. A igreja, um dos marcos da arquitetura religiosa baiana, ficou mundialmente famosa nos anos 1960, por ter sido cenário do filme O Pagador de Promessas - do diretor Ancelmo Duarte -, ganhador da Palma de Ouro do Festival de Cannes, na França.

Segundo o padre Valson Santos Sandes, que celebrou a missa em comemoração à reativação do sino, neste domingo, os sinos nas igrejas católicas representam o “chamado de Deus, convidando o povo para as missas, para a comunhão com Deus”. Mônica Santana, da 9ª Forania da Igreja Católica, completa dizendo que os sinos têm “grande representatividade para nós, fiéis, por isso estamos muito felizes e agradecidos com essa iniciativa”.

O movimento pela reativação dos sinos das igrejas históricas de Salvador é articulado pela Secretaria do Turismo da Bahia (Setur), junto à congregação religiosa e à iniciativa privada.

"O sino é algo simbólico e significativo que se perdeu com o tempo e nos inquietava perceber que Salvador, com tantas igrejas importantes, estava perdendo esta tradição do toque em horários como o meio-dia e às 18 horas", disse o secretário estadual do Turismo, Fausto Franco.

São Domingos - No sábado, 15, outra igreja do Centro de Salvador reinaugurou seus sinos, a da Ordem Terceira de São Domingos de Gusmão, no Terreiro de Jesus. O sistema automatizado, que faz o equipamento funcionar eletronicamente, foi acionado durante a missa das 10 horas, rezada pelo capelão da ordem, Nilton Francisco.

Na oportunidade, ele pontuou que o badalo dos sinos enche de alegria o coração de todos. "Como é bom começar o ano realizando um sonho!", concluiu o religioso.