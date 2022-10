Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos faz festa para a Virgem Maria

A alvorada de fogos às 5h, seguida do repique dos sinos da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, localizada no Largo de Pelourinho, iniciou o dia de homenagens à Virgem Maria. Presidida pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, a missa em comemoração do dia de Nossa Senhora do Rosário reuniu devotos na manhã desse domingo (23) para saudar a padroeira.

“Vim agradecer por tudo que ela me ajudou a alcançar. Tem dois anos que tive covid e fiquei internada. Rezei muito para Nossa Senhora do Rosário. Graças a Deus e a ela estou aqui hoje”, conta a aposentada Ilca Menezes, 67 anos, que fez questão de ir até à igreja agradecer.

Entre os dias 14 e 22 de outubro fiéis participaram ainda do novenário que que antecedeu a festa

(Foto: Priscila Natividade/ CORREIO)

Quem também traz a devoção a santa é a aposentada Lúcia Maria, 62 anos. Ainda criança, ela acompanhava os pais que faziam parte da Irmandade dos Homens Pretos. “Meus pais já são falecidos, mas a minha devoção continua. Já fiz o meu pedido e espero que ela me conceda a graça. Nossa Senhora é tudo, é como uma mãe para mim. Ave-maria, transmite muita energia positiva para todos nós”.

Durante a homilia, o Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha reforçou a mensagem que Nossa Senhora é exemplo de amor ao próximo e, sobretudo, aos que mais enfrentam dificuldades.

“No mundo atual muita gente sofre, passa por dificuldades e é excluído de diferentes maneiras. E essa igreja é a recordação do amor de Deus pelos que sofrem. Que nós possamos amar ao outro e mais ainda aqueles que sofrem”.

Fé em Nossa Senhora

Turista de São Paulo, a analista de treinamento, Tamires Campos, 35 anos, visitava o Pelourinho quando decidiu acompanhar a missa. “Fiz questão de participar por toda história e resgate cultural que a igreja representa”, disse.

Já para a enfermeira Carla da Conceição, 47 anos, a fé está em tudo. “Nossa Senhora é uma só. Tudo aqui é muito forte. É uma alegria imensa estar aqui hoje, principalmente porque a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é muito acolhedora e tudo em relação a ela está sempre presente em minha vida”.

Amanhã, às 9h, acontece a missa em memória dos integrantes da Irmandade já falecidos

(Foto: Priscila Natividade/ CORREIO)

Fundada em 1685 por uma das primeiras irmandades dos homens pretos do Brasil, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos levou quase um século para ser construída por escravos e negros alforriados. As homenagens à Nossa Senhora do Rosário começaram no dia 14 de outubro com o novenário. Amanhã (24), acontece às 9h, a missa pelos irmãos e irmãs da Irmandade dos Homens Pretos já falecidos.