Ilê Aiyê dita o ritmo na Concha Negra

Segunda atração do projeto Concha Negra, o bloco afro Ilê Aiyê apresenta o espetáculo Charme da Liberdade amanhã, às 18h30, na Concha Acústica do TCA. O evento conta com participação da cantora Daniela Mercury como convidada especial, e tem abertura do Coletivo Afrobapho, formado por jovens negros e LGBTQI+A.

Segundo Mario Pam, diretor musical do mais belo dos belos, será uma apresentação bem diferente do que o Ilê costuma fazer. “É sempre bom trazer a realidade do Ilê para esse palco, já que a nossa música é tradicional e não faz parte do chamado mainstream. Além da música, outra preocupação é a consciência política. Queremos uma negra ou um negro governando Salvador e quem sabe o estado da Bahia, como bem levanta essa bandeira nosso presidente Vovô”, disse o maestro.

No espetáculo, o Ilê Aiyê tem como mote o Charme da Liberdade - trechos da música o Mais Belo dos Belos, uma das mais conhecidas do bloco. Na canção, o Ilê reafirma sua posição, construída em quatro décadas, com ênfase na valorização das histórias e estéticas negras.

A apresentação pretende aprofundar pautas afrodiaspóricas, dialogando com questões como equidade de gênero e respeito à diversidade. “Teremos um repertório que inclui os principais sucessos e muitas músicas que tem a ver com a estética das mulheres” pontua Mário.

A cantora Daniela Mercury é a convidada da noite, numa reverência ao lugar do feminino. Ela se junta aos integrantes da Band’Aiyê num espetáculo de forte impacto percussivo, com figurinos e danças que trazem o diálogo da tradição com a contemporaneidade. E Daniela, desde o inicio da carreira, sempre dialogou com os blocos afros, em especial com o Ilê.

“Me sinto honrada de ser convidada mais uma vez para cantar com o Ilê”, afirma Daniela. E prossegue: “Temos uma relação de três décadas. São 30 anos de músicas, amor e muita energia juntos. E cada vez parece a primeira, pelo tamanho da emoção que eu sinto ao subir ao palco. Na Concha Acústica então, a emoção é maior. A energia das pessoas, as palmas e o povo cantando provocam uma onda musical espetacular. O público faz parte da banda. O Ilê é minha paixão. Somos irmãos. Sempre seremos”, completa. Além da agenda baiana, o bloco Ilê Aiyê fará turnê por sete capitais brasileiras durante o Verão 2019/2020.

Serviço:

O quê: Concha Negra do Teatro Castro Alves

Quando: Sábado (7), às 18h30

Onde: Concha Acústica (Campo Grande)

Ingressos: R$ 40 | R$ 20

Vendas: Bilheteria do TCA, SACs Barra e Bela Vista e Ingresso Rápido.