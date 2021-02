Ilê, Gandhy e Gerônimo ‘desfilam’ no circuito online da Bohemia, neste fim de semana

Sem a folia nas ruas, será na internet que o carnaval vai acontecer. E a Casa Mar será um dos principais circuitos online do carnaval baiano. O projeto da MAP Brasil em parceria com a Bohemia, será um espaço de pluralidade, conexão, protagonismo negro e LGBTQI+. E neste final de semana, três potências do carnaval baiano vão desfilar no MAR: Ilê, Gandhy e Gerônimo.

A ideia representa um conceito de hub de cultura, influência e tecnologias criativas para um casarão que fica localizado no tradicional Largo de Santana, no bairro do Rio Vermelho. O lançamento do Circuito MAR, que conta com apresentação de Val Benvindo, terá uma programação diversa e que traz artistas já conhecidos do público baiano para apresentações únicas no Carnaval.



Além de ser um suporte para artistas e profissionais do carnaval que estão impossibilitados de exercer suas atividades no momento. Os shows estarão disponíveis nos canais da Bohemia Puro Malte e da Casa MAR no YouTube, no sábado (13) e domingo (14).

O Ilê Aiyê será a primeira atração do Circuito Mar no sábado, dia em que faria sua tradicional saída no Curuzu. A BATEKOO, movimento cultural de afirmação da negritude através da música, da dança e moda, fará uma participação no show, que traz sucessos já conhecidos do público. “Ficamos muito felizes com o convite, principalmente por esta ser a nossa única apresentação durante esse carnaval tão diferente”, afirma Iracema Killiane, vocalista do bloco.



Já no domingo (14), dia do tapete branco passar pela Avenida, o Circuito Mar receberá os Filhos de Gandhy, com repertório que mescla cânticos de candomblé e clássicos da MPB. Logo depois é a vez do cantor e compositor Gerônimo convidar dois grandes nomes da nova geração da música baiana: Larissa Luz e Nara Couto, fechando a grade de atrações. “Não vamos desistir nunca, a cultura do Brasil é o nosso carnaval”, afirma o compositor de “É D'Oxum”.



O Circuito Mar vai ainda promover uma ação de sustentabilidade e inclusão socioeconômica para cooperativas de reciclagem neste período, através da realização de um circuito para coleta de embalagens em locais de grande geração, como bares e restaurantes. “A ação dá continuidade ao trabalho que realizamos junto com a MAP, One Stop e as cooperativas no carnaval 2020, quando coletamos 162 toneladas de materiais recicláveis e promovemos a geração de R$ 1 milhão em renda”, explica Saville Alves, sócia da SOLOS, co-realizadora da iniciativa sustentável. O projeto vai também doar resíduos têxteis para que costureiras, que chegam a ter 30% da renda familiar anual dependente do trabalho no carnaval, confeccionem bonecas, que serão entregues a crianças de creches e comunidades de Salvador.



