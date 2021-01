Ilê Obá L’Okê lança plataforma com tour virtual do terreiro e oferece curso grátis

O Terreiro Ilê Obá L’Okê, em parceria com a Estandarte Produções, lança às 19h da próxima quinta-feira (28), o projeto Obá L’okê 360°. Além de possibilitar uma tour virtual do espaço sagrado com vista 360º, a iniciativa ofertará oportunidades para empreendedores negros da Bahia, como um catálogo virtual para divulgação das marcas e produtos e um curso sobre marketing digital entre 28 e 31 de janeiro. As inscrições podem ser feitas pelo site: abre.ai/obaloke.



A live de lançamento do projeto contemplado no Edital Bahia Década Afrodescendente – Edição 2020, promovido pelo Governo da Bahia através da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, contará com a participação da Secretária da SEPROMI, Fábya Reis, do Babalorixá, escritor e antropólogo, Vilson Caetano, da cineasta e fundadora da Estandarte Produções, Jamile Coelho e do Artista plástico, ilustrador e cenógrafo, Rodrigo Siqueira, Axogun do terreiro e autor das das obras que compõem o acervo arquitetônico e artístico do Ilê Obá L´Okê.

“Um dos objetivos deste projeto é estreitar a relação entre as pessoas e as religiões de matriz africana, ao mesmo tempo em que visa ajudar estas religiões a enfrentar o racismo que gera ódio e a intolerância com as suas expressões”, enfatiza o Babalorixá Vilson Caetano sobre a importância e o potencial inovador da ação.

A liderança religiosa destaca ainda o papel que o Obá L’okê cumpre no apoio ao empoderamento dos negros e negras ao longo de sua existência. “Abrir a casa de forma virtual através de uma ação inédita é ao mesmo tempo contribuir com a consolidação dos elementos negro africanos no Brasil. É também uma maneira das comunidades de terreiros se reinventarem neste novo contexto de pandemia.”

SERVIÇO

Live de lançamento do site Obá L’okê 360°

Quando: 28 de janeiro de 2021, às 19h

Local: https://abre.ai/lancamentoobaloke

Inscrições para curso de marketing digital

Link para inscrição: https://abre.ai/obaloke

Prazo inscrições: até 26 de fevereiro de 2021

Realização: De 28 a 31/01/2021, sempre às 19h.