Ilha de Boipeba vai ganhar pousada de luxo com uma piscina para cada apartamento

Pousada em Boipeba será inaugurada em dezembro próximo

Com quatro empreendimentos hoteleiros em Morro de São Paulo, o empresário Antônio Berti vai abrir a primeira unidade do grupo que lidera em Boipeba. A pousada, cujo projeto arquitetônico foi criado pelo premiado escritório paulista Forte, Gimenes &Marcondes Ferraz, terá 20 apartamentos com piscinas individuais, construídos numa área de mais de 12 mil m². Esta é apenas a primeira etapa do projeto, cuja previsão de inauguração é para dezembro deste ano. Uma segunda etapa, com outras 12 unidades, está prevista para 2022.

Dudu Tozzi e Mario Testino no Rio de Janeiro

Eduardo (Dudu) Tozzi foi descoberto por Sergio Mattos da agência 40 Graus

Morro acima

E por falar em Morro de São Paulo, foi de lá que saiu o new face Dudu Tozzi, descoberto pela agência de modelos 40 graus. O garoto, de 19 anos, está hoje no Rio de Janeiro fotografando com ninguém menos que o poderoso peruano Mario Testino.

Alice Caymmi fará participação na Festa virtual para Iemanjá

Dois de fevereiro

Como faz há uma década, o Lalá - Casa de Arte, no Rio Vermelho, vai promover o Festival Oferendas nos dias 1º e 2 de fevereiro para saudar Iemanjá. O evento, que já se tornou um dos mais concorridos da festa popular, este ano vai acontecer de forma virtual. Batizado de Documentário Live, o festival vai reunir artistas como Alice Caymmi, BNegão, Marcia Castro, dentre outros, em um hibrido de shows, performances, documentários, tudo exibido ao vivo no canal Lálá Casa de Arte, no YouTube. Entre as performances estão, claro, o Balaio Virtual, que todos os anos arrasta uma multidão pelas ruas do bairro na madrugada do dia 2 de fevereiro.

Gessy Gesse foi uma das musas de Vincius de Moraes nos anos 1970

Sétima viúva

Está marcado para o dia 16 de janeiro, via plataformas digitais, o lançamento do documentário A Casa de Itapuã, sobre o espaço onde viveu a atriz do Cinema Novo, Gessy Gesse, durante seu casamento com o poeta Vinicius de Moraes, nos anos 1970. O filme, dirigido por Luísa Prosérpio e Lara Belov, traz depoimentos da sétima viúva de Vinicius, hoje com 82 anos, e de outras personalidades que conviveram com o casal naquela época.

Pitty está no ar no Saia Justa Verão do Canal GNT

Canal musical

O canal que a cantora e compositora Pitty criou no ano passado na plataforma digital Twitch ganha novas atrações a partir de hoje (12). No programa Casulo Musical, a baiana recebe no estúdio artistas convidados e juntos criam algo ao vivo. “A ideia foi ir mais a fundo no conceito de web TV criando um conteúdo inédito para este ano novo, com uma grade organizada e programas com conversa, convidados e muita música”, comemora a artista que tem registrado milhões de views no seu canal.

Rogerio Fasano expande rede de hotéis para os Estados Unidos

Fasano em Nova York

Com apenas uma unidade fora do Brasil, em Punta del Este, no Uruguai, o Fasano se prepara para abrir o segundo hotel da rede no exterior. Desta vez, Rogério Fasano finca a bandeira da marca em Nova York. O Fasano Fifth Avenue terá apenas 22 apartamentos, e estará localizado entre as ruas 62 e 63, de frente ao Central Park. A informação, publicada ontem no jornal O Globo, foi confirmada pela assessoria do grupo.

Maria Adair é uma das artistas que tem obras na exposição da Casa Rosa

Multilinguagem

A recém-inaugurada Casa Rosa, no Rio Vermelho, entrou em 2021 com novos projetos artísticos. Um deles é a Exposição BENÇÃO, com curadoria de Rose Lima e Isabel Gouveia, cujo catálogo virtual com 256 obras de artistas como J. Cunha, Nadia Taquary e Maria Adair, dentre outros, pode ser conferido no link https://bencao.casarosasalvador.com.br. No dia 2 de Fevereiro, o espaço cultural vai reverenciar a mãe das águas com intervenções artísticas criadas especialmente para a data.

O ator baiano Marcelo Flores está de volta às novelas da Globo

Amigos e rivais

Amigos de longa data, os atores Vladimir Brichta e Marcelo Flores vão formar uma dupla do barulho na novela das 19h, da TV Globo. Em Quanto Mais Vida Melhor, de Mauro Lins, o primeiro interpretará um craque de futebol , enquanto Flores será um ex-jogador, que virou técnico e que é seu maior rival. A previsão de estreia é para o primeiro semestre de 2021.

Paineis de Carybé retratam manifestações culturais da Bahia

Arte para todos

Quatro painéis de Carybé que estavam guardados num depósito desde o começo das obras de reforma do aeroporto de Salvador voltaram a ser exibidos. A obra, tombada pela Prefeitura Municipal de Salvador em janeiro do ano passado, juntamente com outras 18 criações do artista argentino radicado na Bahia, reconta a história da cidade e suas tradições culturais.