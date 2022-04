Ilha dos Frades registra mais da metade do acumulado de chuvas em Salvador neste sábado

A região da Ilha do Frades, em Salvador, já acumulou 56mm de chuvas nas primeiras horas deste sábado (16). A informação foi confirmada pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador, Codesal. A capital baiana enfrenta chuvas continuadas desde a madrugada deste sábado, provocadas por um Sistema Frontal que se desloca do Espírito Santo em direção à Bahia. Um alerta emitido pela Defesa Civil Nacional nesta sexta (15) já apontada pancadas de chuvas na capital.

De acordo com o órgão, o fenômeno atmosférico tende a avançar para o norte, devendo causar elevados volumes de chuva na Região do Recôncavo Baiano, além de Salvador. O sul da Bahia também jé registra a ocorrência de chuvas.

Até as 6h da manhã, de acordo com a Codesal, a temeperatura na capital atingiu máxima de 27ºC e mínima de 24,2ºC. Já as rajadas de vento alcançaram velocidades de até 14Km/h, média registrada na Cidade Baixa.

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município de Salvador, permanece com o plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199. As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real através do site www.codesal.salvador.ba.gov.br.