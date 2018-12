Ilha dos Frades vai ganhar um novo restaurante: o Pretoca, de Angeluci Figueiredo

A chef Angeluci Figueiredo, com seu nome tão ligado aos prazeres da comida baiana, vai inaugurar em janeiro um novo restaurante. Trata-se do Pretoca, que irá funcionar ao lado do Preta, na Ilha dos Frades. “A princípio, estará aberto durante o verão, aos finais de semana”, nos disse Figueiredo.

Angeluci Figueiredo: o Pretoca vai focar em drinks, pratos grelhados e petiscos

(Foto: Divulgação)

Flora Gil: 'Tomara que 2019 seja um ano bom'

A convite de Flora e Gilberto Gil, e de Gilda Mattoso, o ator americano Willem Dafoe vai passar o Réveillon no Brasil. Ele acompanhará o show de Gilberto, no dia 31 de janeiro, no palco em frente ao Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Em conversa com a coluna, Flora destacou que, após a virada, a família Gil segue para uma temporada em Salvador: “Tomara que 2019 seja um ano bom, que seja melhor do que 2018. É isso o que o Brasil precisa: um ano bom”.

Flora Gil

(Foto: Fernando Torquatto)

Queima de fogos

A delegada Carmem Dolores e o empresário Luiz Mendonça já definiram o destino de Réveillon. Vão para a paradisíaca Garapuá, no arquipélago de Tinharé, acompanhados das respectivas famílias e de alguns amigos do casal. Fecharam um hotel, por lá, e haverá um helicóptero à disposição para transportar os convidados.

Carmem Dolores e Luiz Mendonça

(Foto: Tati Freitas)

Espigão deluxe

Aconteceu nesta quarta-feira (19), em Feira de Santana, a festa de inauguração do Palácio de Buckingham, o maior e mais sofisticado edifício daquela cidade. Com 25 andares, sendo 1 apartamento por andar, com 321 m2, o prédio foi construído em parceria pelas construtoras EPP e Marinho Empreendimentos, em um terreno de 4.335 m2, no bairro Santa Mônica.

“É um prédio que serve de exemplo para o Brasil, no que diz respeito à tecnologia, à comodidade e à segurança. Usamos tudo o que está disponível no mercado, mas com a preocupação de incorporar o desejo de moradia das pessoas que vivem aqui”, nos disse Edson Piaggio, da EPP Empreendimentos. Cada apartamento foi vendido por cerca de três milhões.

Chiqueria!

O píer do residencial Adelaide, na Avenida Contornou, em Salvador, serviu de cenário, neste final de semana, para o lindo noivado de Caroline Velame e Matheus Prado. O jantar ficou a cargo de Fabrício Lemos (dono dos restaurantes Origem e Ori) e a decoração levou a assinatura de Fernanda Brinço.

Outro detalhe que chamou atenção foi o vestido usado por Caroline: um modelo assinado pelo estilista libanês Lucas Anderi.

Team CORREIO

Nas próximas semanas, o CORREIO passará a contar com um reforço luxuoso. É que o publicitário baiano Nizan Guanaes, sócio e co-fundador do Grupo ABC, comandará uma coluna semanal neste jornal.

Guanaes, que passará o verão em Salvador, vai falar sobre Marketing e Bahia nas versões Online e Offline. A principio, a coluna será publicada durante três meses.

Nizan Guanaes

(Foto: Elias Dantas)

Entre amigos

Andrea e Eduardo Portugal Pedreira vão abrir o apartamento da Avenida Contorno, amanhã, para celebrar os 60 anos dele com festa pra lá de animada. Na lista de convidados, só os amigos do peito!

Fake news

Ao contrário do que foi anunciado, ACM Neto ainda não confirmou se irá ou não prestigiar a posse de Jair Bolsonaro, no dia 01 de janeiro, em Brasília. O prefeito está analisando diversos aspectos.