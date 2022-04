Ilhados: passageiros ficam presos dentro de ônibus em alagamento

Doze pessoas ficaram presas dentro de um ônibus por mais de 7 horas após o nível da água subir em uma rua em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Trabalhadores de uma empresa privada, eles voltavam para casa em um ônibus corporativo quando foram surpreendidos pelo alagamento.

Segundo informações da TV Bahia, a situação começou por volta de 1h, no cruzamento entre a Rua 15 de Janeiro e a Avenida Baixa Grande. Ilhados, eles ficaram com receio de descer do ônibus e ficaram esperando por um socorro.

A água acabou invadindo o ônibus e cobrindo os pés dos passageiros. Uma equipe do Corpo de Bombeiros só começou a fazer o resgate por volta de 7h40.

Os passageiros começaram a ser retirados um por vez, em um bote dos bombeiros.