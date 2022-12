Ilhéus estima desembarque de 60 mil turistas na cidade durante temporada de cruzeiros

Durante a temporada de cruzeiros, 60 mil turistas devem desembarcar no Porto do Malhado, no município de Ilhéus, no Sul da Bahia. A estimativa é da Secretaria Especial de Turismo (Setur) para a alta estação. Ilhéus já deu o start na temporada de cruzeiros 2022/2023. Do final de outubro até a segunda quinzena de dezembro, a cidade recebeu cinco navios de quatro companhias. Nos próximos quatro meses, mais 24 navios vão ancorar na cidade de Jorge Amado.

O receptivo montado no Centro de Convenções inclui música, dança e um leque de manifestações culturais. O prefeito Mário Alexandre destaca que a temporada é um dos eventos mais aguardados dentro do calendário turístico do município. “A chegada dos navios beneficia toda a cadeia produtiva da nossa cidade, com geração de emprego e renda para os nossos pais e mães de família. Ilhéus se mantém nessa rota e com muito trabalho conseguimos avançar em infraestrutura, saúde e mobilidade para oferecer aos visitantes serviços de excelência e melhores condições de vida ao nosso povo”.

A temporada de cruzeiros segue as normas estabelecidas pelos órgãos competentes de saúde para prevenção à Covid-19, com aplicação das doses de reforço do imunizante e uso de máscaras de proteção. As equipes da Secretaria de Saúde, Cultura, Sutram, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar darão todo suporte necessário.

Ilhéus é um dos destinos mais visitados da costa brasileira, sobretudo pelos romances famosos do saudoso escritor Jorge Amado, seu mais ilustre cidadão. Só no Centro Histórico, milhares de turistas conferem os principais pontos turísticos, apreciando a literatura, culinária e a diversidade cultural que a cidade oferece.