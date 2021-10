Ilhéus fará evento-teste para 500 convidados na próxima sexta-feira (15)

Depois do evento-teste em Salvador, realizado em agosto de 2021, a cidade de Ilhéus, no Sul da Bahia, também vai adotar a iniciativa. A prefeitura fará uma festa, na próxima sexta-feira (15), para 500 convidados, na área aberta do espaço Boca Du Mar. O evento foi uma demanda dos empresários do setor de entretenimento do município.

Segundo a prefeitura, o objetivo é testar os protocolos sanitários feitos pelos órgãos e autoridades de saúde e avaliar a retomada de shows e festas. O convidado terá que concordar com as regras estabelecidas. Dentre elas, estão o teste RT-PCR de covid-19, feito até 48h antes do evento, e vacinação em dia da dose única ou duas doses.

A gestão do município assegura que a decisão foi tomada depois da análise do cenário da pandemia. Na última quarta-feira (6), não haviam pacientes internado em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Ilhéus, e há uma semana não há óbitos pela covid-19.

Aliado à desaceleração na taxa de contaminação e redução de internamentos, metade da população elegível recebeu as duas doses ou dose única da vacina contra a o novo coronavírus, outro aspecto que motivou a realização do evento-teste. Após sete dias, todos os participantes farão novo RT-PCR para saber se foram ou não infectados.

A intenção é retomar as atividades de forma controlada, com o acompanhamento dos indicadores e avaliação do cenário epidemiológico. O consumo de bebidas e similares será permitido somente na área destinada à festa. Se houver aglomeração na área do entorno do Boca du Mar, a prefeitura alerta que haverá penalidades.

O evento terá apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Samu, Guarda Civil Municipal (GCM) e Autarquia de Transporte e Trânsito (Sutram). A Prefeitura fornecerá apoio de infraestrutura e os organizadores ficarão responsáveis pela contratação das bandas e demais serviços.