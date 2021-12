Ilhéus: hospital fica ilhado e botes são usados para transporte de pacientes

As chuvas fortes na região do Sul da Bahia deixaram o Hospital Regional Costa do Cacau, na região de Ilhéus, isolado na segunda-feira (27). Com a BR-415 com trechos interditados, a prefeitura pediu ajuda da Marinha e embarcações foram usadas para fazer transporte de pacientes, passageiros e até de corpos de pessoas que morreram na unidade médica. Também ajudaram no transporte bombeiros da Paraíba.

Segundo o Comando do 2º Distrito Naval, houve dois pontos de bloqueio na estrada. Por conta disso, os militares da Capitania dos Portos de Ilhéus ajudaram no transporte e na logística para distribuição de mantimentos para quem estava ilhado no hospital.

Além de botes, foram usados jet-skis e também helicópteros.

(Foto: Divulgação)

"Desde o dia 25 a Marinha colocou em alerta um Helicóptero IH-6, de pequeno porte, para operações de resgate na região e hoje (27), uma aeronave UH-15, de grande porte, está em Ilhéus pronta para ser empregada em coordenação com a Defesa Civil Nacional", diz o órgão.

Houve doações de alimento também em Canavieiras, com arrecadação por parte da prefeitura e logística de distribuição feita pelos militares, "uma vez que as localidades encontram-se isoladas pelas chuvas, com único acesso por via fluvial".

As chuvas nesse fim de ano na Bahia afetaram 116 municípios, sendo que 100 decretaram situação de emergência. Essas cidades, somadas, contabilizam, até esta segunda-feira (27), 31.405 desabrigados e 31.391 desalojados, de acordo com dados enviados pelas prefeituras e totalizados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec).

Foram registrados ainda 358 feridos e 20 mortos. Os dois óbitos mais recentes ocorreram em Itabuna: uma mulher de 33 anos, vítima de desabamento, e um homem, de 21 anos, levado pela correnteza. O total de pessoas afetadas é superior a 470 mil (471.009).