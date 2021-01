Ilhéus libera parque de diversões, música ao vivo e eventos para 200 pessoas

A prefeitura de Ilhéus, no Sul da Bahia, liberou a realização de eventos com até 200 pessoas na cidade, seguindo os protocolos para evitar a disseminação da covid-19. Ficam autorizados eventos desportivos, religiosos, cerimônias de casamento, feiras, circos, eventos científicos, solenidades de formatura, passeatas e afins, bem como aulas em academias de dança e ginástica, respeitado o limite de pessoas disposto no decreto.

No entanto, o decreto mantém a proibição de shows, festas, sejam públicas ou privadas, paredões de som e afins, independente de quantas pessoas sejam. Música ao vivo está permitida em estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes.

As novas medidas foram adotadas após avaliação do gabinete de crise sobre a situação da pandemia na cidade, levando em conta os boletins diários divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

A ideia, segundo a prefeitura, é diminuir os impactos da pandemia. Os locais que descumprirem as medidas terão penalidades.

Aumento de covid no Sul

Da lista de grandes municípios turísticos da região sul, Ilhéus e Porto Seguro também vem registrando aumento no número de casos. A primeira cidade teve 426 casos nos últimos 15 dias (aumento de 8.737 para 9.163 pessoas infectadas), 175 casos continuam ativos, um aumento de 82% em comparação com o registrado no dia 23 de dezembro (96 casos ativos).

Porto Seguro e Ilhéus também alegam investir no turismo responsável, seja com ações educativas ou de comunicação e divulgação dos locais turísticos que existem na cidade. O mesmo acontece em Maraú. Nas redes sociais da prefeitura, no entanto, fotos das belezas naturais do município com a hashtag #VemPraMaraú convidando os internautas a visitar o município, ainda que haja alta nos casos.