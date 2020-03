Ilhéus tem mais dois casos de coronavírus e prefeito reafirma medidas

A cidade de Ilhéus, no Sul da Bahia, registrou nesta terça-feira (31) mais dois casos de Covid-19 - agora, Ilhéus tem quatro casos confirmados da doença. Nesta manhã, Feira de Santana também confirmou mais um caso. Os dois novos casos de Ilhéus são de jovens de 33 e 28 anos, o que reafirma a importância de todos permanecerem em isolamento social.

A prefeitura da cidade não informou a origem dos casos, nem disse se eles tiveram contato com outros pacientes com a Covid-19 ou se chegaram de viagem recente. O prefeito da cidade, Mário Alexandre, que é médico, lamentou os novos registros e disse que eles "só reafirmam a decisão de suspender o funcionamento do comércio, das escolas, bares, restaurantes e até a interdição das praias, permanecendo apenas os serviços considerados essenciais, como forma de incentivar o isolamento social, apontado como a melhor maneira de evitar o contágio da doença".

Em nota, a prefeitura disse que as atividades que permanecerão em funcionamento deverão seguir todas as medidas de proteção dos trabalhadores e consumidores.

“Caso alguém sinta algum tipo de desconforto respiratório, febre ou sintoma parecido com a gripe, que fique em isolamento domiciliar, e por favor, ligue para a Vigilância Epidemiológica e informe. A equipe está preparada para atendê-lo de forma rápida e humanizada”, orientou o prefeito.

De acordo com o secretário de Saúde, Geraldo Magela, é preciso consciência diante da situação. “Se alguém precisar fazer uma saída emergencial, tome todos os cuidados para não se contaminar. Feito isso, cobrir o nariz e a boca em casos de tosse e espirros; usar máscaras e lenços caso esteja espirrando ou tossindo; evite aglomerações se estiver doente; manter hábitos de vida saudáveis e uma boa hidratação e não compartilhar objetos de uso pessoal”, orientou.

Qualquer cidadão de Ilhéus pode entrar em contato através dos telefones: (73) 99982-9490 / (73) 99909-2265 ou (73) 99981-1706, das 8h às 18h, e à noite, das 18h às 23h, nos números (73) 99913-1356 ou (73) 99857-8690. Também está disponível o endereço eletrônico: gabinetedecrise@ilheus.ba.gov.br.