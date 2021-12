Imaculada Conceição será homenageada em Salvador nesta quarta (8)

Após comemorações em homenagem à Nossa Senhora da Conceição da Praia na Basílica Santuário, a partir desta quarta-feira (8), os festejos serão dedicados à Imaculada Conceição. Haverá missas às 4h, 5h, 6h, 7h30, 12h, 14h e 17h.

O ápice dos festejos será a Missa Solene, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, às 9h30, seguida de Coroação Canônica.

Por volta das 11h acontecerá uma carreata, que passará em frente aos locais onde tem sido desenvolvida a missão da Pastoral do Turismo Religioso: Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia, Igreja Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia, Matriz da Paróquia Nossa Senhora dos Mares, Memorial Santa Dulce dos Pobres, Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, Santuário São José, Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, retornando até a Basílica da Conceição da Praia.

Enquanto a carreata estiver passando pelas ruas da Cidade Baixa, os fiéis que estiverem dentro da Basílica poderão participar da adoração ao Santíssimo Sacramento, que terá início às 11h30. Toda a programação será transmitida, ao vivo, pelo Youtube [para localizar, o internauta deve inserir “Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia” na caixa de busca].