Imagem de Irmã Dulce é colocada na Praça de São Pedro, no Vaticano

Ela nasceu Maria Rita. Pela caridade e missão de servir tornou-se Dulce. Para muitos foi o Anjo Bom da salvação. Agora, entra na história como Santa Dulce dos Pobres - a primeira santa nascida no Brasil. Nesta quinta-feira (10) a imagem dela e de outros quarto beatos que serão canonizados no próximo domingo (13) já foram colocadas na praça de São Pedro onde o papa Francisco realizará a cerimônia.

Além de Irmã Dulce, serão canonizados os seguintes beatos: John Henry Newman, cardeal, fundador do Oratório de São Filipe Néri na Inglaterra; Giuseppina Vannini (no século Giuditta Adelaide Agata), fundadora das Filhas de São Camilo; Maria Teresa Chiramel Mankidiyan, fundadora da Congregação das Irmãs da Sagrada Família e Margherita Bays, Virgem, da Ordem Terceira de São Francisco de Assis.

"Sou devota do cardeal John e quando soube que ele seria canonizado com uma brasileira pesquisei a vida dela. Fiquei impressionado com a vida dela", disse a empresária britânica Vashy Natto.

