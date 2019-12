Imagem de Santa Dulce recebe auréola para marcar santidade

A escultura de Santa Dulce dos Pobres, localizada no alto das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), ganhou uma auréola. O círculo colocado acima da imagem é o símbolo de santidade. A peça foi colocada no último fim de semana e tem 1,20 m de diâmetro. A imagem criada pelo artista plástico Zaca Oliveira foi restaurada recentemente, passando por um reforço em sua estrutura para suportar a ação do tempo e revisão na rede elétrica.

Com seis metros de altura, pesando quase uma tonelada e instalada a 20 metros do solo, a escultura foi colocada no topo da Osid em 2017. A peça, produzida em fibra de vidro, foi criada em 2012.

A imagem foi restaurada pelo mesmo artista plástico que a idealizou, em um trabalho que foi encerrado no último dia 29. A peça foi a última das esculturas de Dulce, na instituição, a receber o símbolo da santidade. Todas as demais tiveram a auréola adicionada à época da canonização em outubro.

O ato simbólico, que adicionou os itens nas outras imagens de Dulce que ficam no Santuário, aconteceu em missa na manhã do dia 13 de outubro, data da canonização. A adição do símbolo, segundo informações da própria OSID, não é obrigatória, mas foi realizada em todas as imagens presentes na instituição.

