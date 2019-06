Imagem do Senhor do Bonfim retornará para o altar mor no próximo domingo (9)

Após um período de 10 meses de obras de restauro da capela mor da Basílica Santuário, a imagem do Senhor do Bonfim voltará para seu local de origem. Uma missa solene no próximo domingo (9), às 17h, marcará a entronização da imagem no altar totalmente recuperado.

A imagem do Senhor do Bonfim, ícone da fé dos baianos, ainda está em exposição para a veneração dos fiéis. Desde o dia 22 de março, soteropolitanos e turistas podem chegar pertinho da imagem. Até o próximo domingo, ainda é possível subir a Colina Sagrada para realizar esse ato de fé e devoção.

Em abril de 2020, a Basílica Santuário e a Devoção do Senhor do Bonfim, irmandade mantenedora, celebrarão os 275 anos da chegada da imagem do Senhor do Bonfim e de Nossa Senhora da Guia a Salvador. Várias atividades comemorativas estão previstas para serem realizadas ao longo desse ano.