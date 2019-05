Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima visita Salvador e Lauro de Freitas

Chegou a Salvador, nesta segunda-feira (6), a Imagem Peregrina Internacional de Nossa Senhora de Fátima. A santa está na paróquia Nossa Senhora da Conceição de Itapuã e visitará outras paróquias neste mês de maio.

De acordo com a Associação Internacional de Direito Pontifício Arautos do Evangelho, a visita faz parte da “Missão para Cristo com Maria”, que acontece entre 6 e 26 de maio. A imagem de Nossa Senhora de Fátima visitará igrejas, órgãos públicos e lares em Salvador e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

A primeira parada da missão será na Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Itapuã, onde a imagem ficará exposta de 6 e 12 de maio. Às 19h haverá uma missa solene para celebrar a chegada da imagem, que será presidida pelo padre Ailan Simões Costa.

Depois, de 13 a 19 de maio, a Imagem Peregrina Internacional de Nossa Senhora de Fátima seguirá para a Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Catarina de Sena, onde poderá ser vista por fiés. Missas especiais serão realizadas no local.

O terceiro e último destino da imagem será de 20 a 26 de maio, na Paróquia Santo Agostinho, em Lauro de Freitas. Uma programação especial será conduzida pelo Padre Cícero José Casaes Martins.

Confira a programação completa:

06/05 – 12/05/2019 – Salvador-BA

Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Itapuã.

Praça: Dorival Caymmi, S/N – Itapuã, Cep: 41620-500, tel.: (71) 3375-2082, com o Padre Ailan Simões Costa

06/05 – Segunda-feira – Missa de abertura da Missão Mariana na Matriz Nossa Senhora da Conceição, às 19h.



07/05 – Terça-feira – Missas às 7h e 18h.



08/05 – Quarta-feira – Missas às 7h e 18h.



09/05 – Quinta-feira – Missas às 7h e 18h. Após a missa da noite haverá palestra com vídeo sobre as mensagens de Nossa Senhora de Fátima.



10/05 – Sexta-feira – Missas às 7h e 18h. Após a missa da noite haverá imposição de escapulários de Nossa Senhora do Carmo.



11/05 – Sábado – Missas às 7h30 e 19h. Após a missa da noite haverá procissão luminosa.



12/05 – Domingo – Missa de encerramento da Missão Mariana às 18h – Com a solene coroação da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Na parte da manhã, a programação da paróquia será mantida.

* Confissões: Todos os dias da missão, das 9h30 às 12h // 15h30 às 19h.

Obs: O Santíssimo Sacramento ficará exposto todos os dias da missão na Matriz Nossa Senhora da Conceição, das 8h30 às 17h30.

13/05 – 19/05/2019 – Lauro de Freitas-BA

Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Catarina de Sena.

Rua: Paripiranga, 16 – Itinga, Cep: 42739-135, (71) 3377-0222, 3377-3473 – Sala.

13/05 – Segunda-feira – Missa de abertura da Missão Mariana na Matriz Nossa Senhora Aparecida, às 19h.



14/05 – Terça-feira – Missas às 7h30 e 19h.



15/05 – Quarta-feira – Missas às 7h30 e 19h.



16/05 – Quinta-feira – Missas às 7h30 e 19h. Após a missa da noite haverá palestra com vídeo sobre as mensagens de Nossa Senhora de Fátima.



17/05 – Sexta-feira – Missas às 7h30 e 19h. Após a missa da noite haverá imposição de escapulários de Nossa Senhora do Carmo.



18/05 – Sábado – Missas às 7h30 e 19h. Após a missa da noite haverá procissão luminosa.



19/05 – Domingo – Missa de encerramento da Missão Mariana às 19h30 – Com a solene coroação da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Na parte da manhã a programação da paróquia será mantida.



Confissões: Todos os dias da missão, das 9h30 às 12h30 // 16h às 20h.

Obs: O Santíssimo Sacramento ficará exposto todos os dias da missão na Matriz Nossa Senhora Aparecida, das 9h às 18h30.

20/05 – 26/05/2019 – Lauro de Freitas-BA

Paróquia Santo Agostinho.

Rua: 02 de Julho, S/N – Areia Branca, Cep: 42733-560, (71) 3291-8158, (71) 3251-1323 – Convento. Pe. José Maria (Religioso), Padre Cícero José Casaes Martins

20/05 – Segunda-feira – Missa de abertura da Missão Mariana na Matriz Santo Agostinho, às 19h30.



21/05 – Terça-feira – Missas às 8h e 19h30.



22/05 – Quarta-feira – Missas às 8h e 19h30.



23/05 – Quinta-feira – Missas às 8h e 19h30. Após a missa da noite haverá palestra com vídeo sobre as mensagens de Nossa Senhora de Fátima.



24/05 – Sexta-feira – Missas às 8h e 19h30. Após a missa da noite haverá imposição de escapulários de Nossa Senhora do Carmo.



25/05 – Sábado – Missas às 8h e 18h. Após a missa da noite haverá procissão luminosa.



26/05 – Domingo – Missa de encerramento da Missão Mariana, às 18h – Com a solene coroação da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Na parte da manhã a programação é a de costume da paróquia.



* Confissões: Todos os dias da missão, das 9h30 às 12h // 16h às 20h30.

Obs: O Santíssimo Sacramento ficará exposto todos os dias da missão na Matriz de Santo Agostinho, das 9h às 19h.