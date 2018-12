Imagens do Dia (19/12/2018)

Restos de um avião Cessna que caiu na região de La Mosquitia em Honduras no mar das Caraíbas. As autoridades estão investigando se a avioneta foi usada por traficantes para transportar cocaína para o departamento de Gracias a Dios (HO / AFP)

Tradicional cidade de gengibre em Bergen, na Noruega,. (MARIT HOMMEDAL /AFP)

Cabine de votação em Antananarivo, durante o segundo turno das eleições presidenciais em Madasgascar. (GIANLUIGI GUERCIA / AFP)

Milhares de manifestantes do colete amarelo protestam contra reformas fiscais em frente ao palácio presidencial em Taipei. (HSU TSUN_HSU/AFP)

Migrantes e trabalhadores irregulares sem documentação participam numa manifestação para marcar o dia internacional dos migrantes na Praça de la République, em Paris. (ERIC FEFERBERG / AFP)

Bombeiros profissionais se reúnem em um quartel em Lisboa, onde entram em greve até 2 de janeiro de 2019, contra as propostas do governo sobre o seu estatuto profissional e aposentadoria. (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Família do migrante hondurenho Aguilar Duarte, que viajou com a caravana centro-americana para a fronteira México-EUA, posam com uma árvore de Natal dentro da sua barraca em um abrigo temporário no centro de Tijuana, no México. (GUILLERMO ARIAS/AFP)

Um grupo de independentista protesta em frente ao Aeroporto Songshan contra a chegada da delegação em Shanghai para o fórum de Taipei-Shanghai em Taipei. (HSU TSUN_HSU/AFP)

Garota indiano da escola de Sikhs ajuda a ajustar o turbante de um amigo em um evento que marca o Sahibzade, em uma escola em Amritsar. (NARINDER NANU / AFP)

Patos nas margens do rio Yauza durante um dia de neve em Moscou. (KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Manifestantes da Confederação Geral do trabalho (generale du travail Confederação - CGT) fazem um protesto em frente à loja do Monoprix no Beaugrenelle, sul de Paris, contra o trabalho aos domingos. (BERTRAND GUAY / AFP)

Área com casas vazias após despejos antes da reconstrução, no Ahyeon distrito de Seul. (ED JONES / AFP)

Instalação do artista sul-coreano Lim Young-Sol intitulada 'The Show Must Go On' representando o líder norte-coreano Kim Jong Un e o presidente Donald Trump, no centro de artes de Seul. (ED JONES/AFP)

Escultura de dragão de neve e gelo em preparação para a temporada de turismo de inverno em Mohe, na província de Heilongjiang nordeste da China. A região, na parte mais ao norte da China, tem temperaturas de -40 C no inverno. (STR / AFP)

Um mural listado pelo Guinness World Records como o maior do mundo é exibido em um silo de grãos no porto de Incheon, a oeste de Seul. De acordo com o Korea Times, a pintura foi encomendada a 22 artistas. (AFP)

Um jovem da República Democrática do Congo (RDC) tem sua temperatura verificada por um termômetro sem contato, no posto de triagem para detecção do Ebola na fronteira com a RDC em Mpondwe, Uganda Ocidental. (ISAAC KASAMANI/AFP)

Muçulmanos da Caxemira oram no Santuário do Sheikh Abdul Qadir Geelani em Srinagar. Os devotos celebram o aniversário de morte do Santo que viveu em Bagdá há 1.000 anos e está enterrado lá. (TAUSEEF MUSTAFA / AFP)

Moradores do bairro de Educandos procuram seus pertences em meio aos escombros, após um grande incêndio que devastou 600 casas, em Manaus. (MICHAEL DANTAS/AFP)

Retratos de migrantes e refugiados venezuelanos são exibidos em Bogotá como parte de uma campanha organizada por várias ONG com o objetivo de dar visibilidade e face às pessoas em condição migratória. (RAUL ARBOLEDA / AFP)

Crianças do coral ensaiam para os seus espetáculos de Natal, na Catedral de São Paulo no centro de Londres. (NIKLAS HALLE'N / AFP)

Aldeões indonésios olham para os restos mortais das vítimas do tsunami e terremoto de 2004 que foram descobertos em Kajhu, na província de Aceh. Mais de 30 vítimas foram encontrados por moradores perto de uma zona residencial em construção (CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)

Homens armados iemenitas se reúnem na capital Sanaa para mostrar seu apoio ao movimento xiita Huthi contra a intervenção da Arábia Saudita. (MOHAMMED HUWAIS / AFP)

Um sadhu indiano de Digamber Akhada ajusta seus dreadlocks durante o festival de Kumbh Mela, na margem do Rio Gange em Allahabad. (SANJAY KANOJIA / AFP)

Rebanho de ovelhas na Praça de la Republique em Paris, durante um protesto contra a morte de ovelhas por lobos. (PHILLIPE LOPEZ / AFP)