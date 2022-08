Imóvel desaba em Nazaré e atinge prédio vizinho

A comerciante Edinalva Lopes estava atendendo mais um cliente no mercadinho em frente a sua casa na manhã do domingo (21), na Rua do Gravatá, em Nazaré, e se preparava para dar o troco a uma nota de cem reais que havia acabado de receber. De repente, ouviu um barulho muito forte, do outro lado da rua. Pensou que era um caminhão que havia se chocado com algum muro. Mas, logo se deu conta que era uma parede da sua casa que havia desabado.

Nervosa, saiu correndo com o dinheiro e abandonou o cliente para ver como estavam sua irmã e o cunhado, que estavam em casa. Até descobrir que todos estavam bem, foi pouco tempo. Menos de um minuto, talvez. Mas são aqueles segundos que parecem uma eternidade. Edinalva e outras irmãs dividem o imóvel há cerca de seis anos. A parede que caiu era a mesma de uma casa ao lado que havia sido consumida por um incêndio há cerca de três anos e agora está desocupada.

A Codesal esteve ontem no local após o desabamento e notificou Edinalva e as outras moradoras a realizarem o mais rápido possível os reparos com acompanhamento de um técnico. Vera Lopes, irmã de Edinalva, disse que nunca havia notado rachaduras e por isso, a família nunca havia se preocupado com o risco de um incidente como esse. As irmãs entraram em contato com os responsáveis pelo imóvel vizinho, que se dispuseram a indenizá-las pelos prejuízos materiais.

Edinalva e as irmãs moram no segundo andar, enquanto no primeiro funciona uma marcenaria, onde trabalha Jorge Morely.

"Eu tinha uns móveis prontos para entregar amanhã [segunda-feira] e os clientes estavam aguardando. Mas, com o desabamento, eles foram destruídos e vou ter que refazer os trabalhos. As encomendas vão sofrer atraso".

Segundo o marceneiro, ele receberia R$ 5,6 mil dos clientes pelos móveis que forma inutilizados. A família Lopes não estimou quanto deve ter sido o prejuízo, mas informou que houve danos a vidros das janelas, grades de proteção, dois aparelhos de ar condicionado, além de outros itens.