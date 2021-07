Imprensa portuguesa coloca zagueiro Conti na mira do Santos

Um dos destaques do Bahia na temporada 2021, o zagueiro argentino Germán Conti teve o seu nome ligado ao Santos. De acordo com o jornal português A Bola, o defensor pode ser envolvido pelo Benfica no acordo para a compra do atacante Kaio Jorge, que pertence ao time paulista.

Segundo o jornal português, o Benfica, dono dos direitos de Conti, teria oferecido ao Santos o valor de 3 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões) e a transferência em definitivo de Conti e do atacante Yoni González, que atualmente defende o Ceará, pelo jogador do Peixe.

Germán Conti chegou ao Bahia no início da atual temporada emprestado pelo Benfica. O contrato do jogador com o tricolor vai até o final de 2021. O Esquadrão tem a prioridade caso deseje manter o jogador no elenco, mas teria que pagar dois milhões de euros ao time português (cerca de R$ 12 milhões).

Vale lembrar que Conti já fez sete jogos pelo Bahia no Campeonato Brasileiro. Assim, só poderia defender o Santos no torneio a partir da próxima temporada.