Inauguração da Casa do Hip Hop é adiada após morte do deputado João Isidorio

Não foi dessa vez que saiu a inauguração da Casa do Hip Hop. Na manhã desta sexta (12), a direção do equipamento emitiu um comunicado informando que o evento que abriria as portas da Casa foi adiado após o Governador da Bahia, Rui Costa, decretar luto de três dia no Estado por conta do falecimento do deputado João Isidório, filho do também deputado Pastor Sargento Isidorio.

No comunicado, a Casa informa que está instalada num equipamento público e respeita as decisões estaduais, por isso "a organização da Casa do Hip Hop Bahia optou pelo adiamento da inauguração do espaço. Em breve, será comunicada uma nova data".

A casa é localizada no Largo Quincas Berro D'Água, no Pelourinho, e seria inaugurada hoje com discotecagem de DJ Leandro Vitrola e shows dos grupos Nova Era, Família Tríplice, Udi Santos. A inauguração também previa apresentação de roda de breakdancing com Unidade All Star Crew (dança de rua) e pintura de painéis de graffiti ao vivo.

Dias antes da inauguração, a Casa já tinha enfrentado uma baixa na programação, com adiamento do show da banda Afrocidade, que se apresentaria na ocasião.

Conheça a Casa do Hip Hop Bahia

O local será um espaço de referência sociocultural e articulação estratégica da cultura hip hop e da juventude negra. O espaço irá estimular o empreendedorismo, a formação superior, a pesquisa, aperfeiçoamento de técnicas e metodologias no trabalho coletivo, na perspectiva de contribuir com a superação das desigualdades socioculturais e raciais.

A estrutura da Casa será composta por um estúdio de multimídia, uma sala multiuso para palestras, cursos, oficinas, projeção de vídeos e reuniões, um escritório, um espaço de coworking com exposição de livros, uma loja colaborativa, um memorial da cultura hip hop baiana, uma área externa para eventos de pequeno porte e dois banheiros.

Luto

O deputado estadual João Isidório morreu na tarde da última quinta-feira (11) após se afogar em uma praia de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador. O parlamentar teria sofrido um mal súbito enquanto nadava. Ele chegou a ser socorrido por equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu), e levado ao Hospital Municipal de Madre de Deus, onde o óbito foi confirmado.

O deputado federal e ex-candidato a prefeito de Salvador, Pastor Sargento Isidório, era pai do deputado estadual falecido e emitiu nota afirmando que João estava acompanhado da esposa Lucrécia e o primo Raoni, no terminal náutico de Madre de Deus, quando aconteceu o "acidente náutico".

João tinha 29 anos e estava em seu primeiro mandato como deputado estadual na Bahia. Ele foi eleito para o cargo em 2018 e foi o deputado estadual mais votado da Bahia, com 110 mil votos.

Além de parlamentar, ele era cantor, compositor e coordenador da Fundação Dr. Jesus, instituição criada por seu pai para o tratamento de dependentes químicos. O sepultamento do parlamentar aconteceu na manhã desta sexta (12) na sede da Fundação, localizada no município de Candeias - Região Metropolitana de Salvador.