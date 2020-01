Inauguração do Centro de Convenções Salvador terá shows de Lore Improta e Claudia Leitte

A inauguração oficial do Centro de Convenções Salvador, que será realizada neste domingo (26), contará com apresentações da cantora Claudia Leitte, com a “Prainha da Claudinha”, de Lore Improta, com o "Show da Lore", e de Tio Paulinho. O evento, que ocorrerá das 10h às 14h, terá ainda brinquedos para a criançada. O prefeito ACM Neto, que faz aniversário no mesmo dia, estará presente nas celebrações.

O show de Lore Improta começa às 11h. O de Cleudia Leitte, às 13h. Esses dois show irão ocorrer no espaço externo do equipamento, que fica localizado próximo à praia da Boca do Rio. Tio Paulinho fará apresentações ao longo do evento na parte interna do Centro de Convenções Salvador. A entrada do público no evento está sujeita à lotação do espaço.

(Fotos de Divulgação)

Os principais espaços do Centro de Convenções serão utilizados para a inauguração do dia 26: a esplanada, as praças de exposições, o Pavilhão A e a área externa para shows. A entrada para o público será feita pela frente do equipamento, na Avenida Octávio Mangabeira. Já a saída será feita através da área externa, próximo à praia da Boca do Rio.

“Nós planejamos uma festa linda para o dia 26 voltada para a família, repleta de shows e atrações infantis, com brinquedos infláveis e muita diversão. É um evento para atrair a população soteropolitana e apresentar esse novo equipamento que trará tantos benefícios para a cidade”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Claudio Tinoco.

O evento, que contará com uma operação especial de serviços da Prefeitura, envolvendo áreas como segurança, mobilidade, atendimento à saúde e ordenamento, terá ainda uma área gastronômica, com a presença de food trucks repletos de opções para o público presente.

Nesta quinta-feira (23), a partir das 18h30, haverá um evento de inauguração apenas para convidados, com direito a show de Maria Bethânia, contratada pela GL Events, empresa que tem a concessão do equipamento pelos próximos 25 anos. Em fase de montagem, o palco para o evento possui 38mx6m e o ambiente terá projeção em 260° com conteúdo dinâmico, sonorização surround 5.1 e projetores de alta resolução com laser.

A Prefeitura investiu R$ 130 milhões na construção do Centro de Convenções de Salvador. O equipamento tem capacidade 14 mil pessoas simultaneamente em congressos e convenções e até 20 mil pessoas em shows. Além disso, mais de R$25 milhões serão investidos pela empresa concessionária, entre pagamento de outorga, equipamentos e instalações.