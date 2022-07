Incêndio atinge apartamento no Rio Vermelho; um animal morreu

Um incêndio atingiu um apartamento localizado na Rua Rodrigo Argôlo, no bairro do Rio Vermelho, na noite deste domingo (3). As chamas começaram em uma tomada onde estava um carregador de celular e atingiram um aparelho de ar-condicionado.

Segundo relatos de moradores do prédio à TV Bahia, o imóvel localizado no 3º andar do edifício Bosque das Vivendas era ocupado por três mulheres - uma delas grávida - que criavam 12 animais de estimação, entre cães e gatos. Todas elas foram resgatadas e atendidas por vizinhos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas não chegou a prestar atendimento, pois quando chegaram ao local as inquilinas já haviam sido levadas para unidades de saúde. Todas passam bem, embora sejam emocionalmente abaladas.

Apartamento ficou danificado (Foto: Camila Oliveira/TV Bahia)

Moradores informaram ainda que, dos animais, quatro cães e dois gatos foram resgatados. Há informações de que um animal morreu, mas não há maiores detalhes. O paradeiro dos outros cinco bichos de estimação é desconhecido.

No momento das chamas houve pânico entre os vizinhos e o porteiro do edifício passou mal, precisando de atendimento.

Procurado, o Corpo de Bombeiros informou apenas que foi até o local para realizar o controle das chamas, mas não soube informar se havia algum animal no imóvel quando isso aconteceu.