Incêndio atinge área de reserva ambiental em Morpará, no oeste baiano

Um incêndio atinge uma área de reserva ambiental em Morpará, cidade no oeste baiano. Este é o quarto dia de chamas na região. O Corpo de Bombeiros está no local.

As altas temperaturas e partes de vegetação seca ajudam na propagação do fogo. Além disso, a área em questão tem acesso considerado difícil.

Dois avisões modelo Air Tractor estão na área para fazer monitoramento e ajudar no combate aos pequenos focos, informaram os bombeiros.

Há outros dois pontos de incêndios em andamento no estado. Em Campo Alegre de Lourdes, no distrito de Peixe, os bombeiros militares também fazem monitoramento com aeronave e começaram o combate a um novo foco detectado do alto.

Em Luis Eduardo Magalhães, o combate a incêndio acontece na região da APA Rio de Janeiro, onde foram indentificados alguns pontos quentes.