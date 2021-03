Incêndio atinge área de vegetação em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana

Um incêndio atingiu uma área de vegetação em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na noite desta terça (16). De acordo com o Centro Integrado de Comunicações (Cicom), o fogo atingiu uma área de vegetação na Rua São José, no bairro de Vila Praiana, em Lauro de Freitas.



Não há detalhes de como o fogo teria começado. No entanto, as altas labaredas chamaram atenção e foram vistas de pontos distantes do local. O Corpo de Bombeiros foi chamado para conter as chamas. Segundo o Cicom não há feridos.