Incêndio atinge galpão da Viradouro, campeã do Carnaval do Rio

Um incêndio atinge o galpão da Viradouro na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro. Bombeiros e Polícia Militar estão no local ajudando na contenção do fogo. Não houve feridos. A escola foi campeã do Carnaval do Rio este ano.

Segundo O Globo, o fogo começou por volta das 7h de hoje em uma alegoria. Três pessoas estavam no barracão, um segurança e outros dois colaboradores.

Os membros da escola ainda não calcularam o prejuízo, já que ainda não puderem entrar no barracão para avaliar o que foi destruído. Um carro-pipa está no local para tentar extinguira s chamas. O fogo atinge o terceiro e quarto andar do barracão.

Por conta do incêndio, o VLT do Rio teve alteração no funcionamento, mas já foi normalizado.

A Viradouro este ano venceu com um desfile em homenagem às Ganhadeiras de Itapuã. Este foi o segundo título da escola. A escola de Niterói foi campeã do Grupo Especial do Rio em 1997. No ano passado, foi vice-campeã com um enredo sobre histórias encantadas.

(Foto: Raphael David/RioTur)