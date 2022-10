Incêndio atinge Hospital Salvador, na Federação; veja vídeos

Um incêndio atingiu o Hospital Salvador, no bairro da Federação, na noite deste domingo (9). Segundo pessoas que moram próximo ao local, desde o início da tarde havia uma movimentação suspeita de homens que teriam invadido o hospital e furtado fios. A Polícia Militar chegou a ir ao local pelo menos uma vez, mas não flagrou criminosos.





Uma mulher que mora em frente ao Hospital Salvador e preferiu não se identificar, ligou quatro vezes para a polícia para denunciar o que estava acontecendo.

"A polícia recebeu inúmeras denúncias desde cedo de que haviam pessoas dentro do imóvel. Eles estavam batendo portas, quebrando vidros e tentando puxar uma condensadora de ar condicionado. Daqui dava para escutar tudo", relata.

Pelo menos um carro e um caminhão do Corpo de Bombeiros seguiam no local para fazer o rescaldo por volta das 21h30. Não há informações sobre feridos e nem sobre o que teria provocado o incêndio. Moradores afirmam que o hospital está desativado.

"Por volta de 13 horas já dava para ver homens furtando muitos quilos de cabos do hospital e mais tarde foi possível escutar barulhos deles tentando furtar condesadoras", afirma a moradora.

Desde que recebeu as primeiras denúncias do susposto furto, o CORREIO entrou em contato com a Polícia Militar, mas não obteve retorno. A reportagem também procurou o Corpo de Bombeiros, mas não teve respostas até a publicação desta matéria.