Incêndio atinge loja de confecções em São Cristóvão

Um incêndio em uma loja de confecções e utilidades domésticas aconteceu na manhã desta terça-feira (13) no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Não houve feridos

Segundo os Bombeiros, uma equipe de combate foi enviada e pediu auxílio, quando foi enviada uma segunda equipe e ambas atuaram no combate às chamas, que se encerrou por volta das 9h30.

Não há informação sobre o que causou o início do fogo na loja.O dono da loja disse que ao chegar já encontrou parte do estabelecimento destruído - ele foi chamado por volta das 6h com a informação de que o local estava pegando fogo.

Um carro com reserva de 12 mil litros de água foi usado pelos bombeiros no local. Segundo a corporação, o fogo se espalhou por materiais sólidos que deixam resíduos, como madeiras, papel, tecidos e borracha. Ainda há equipes no local trabalhando no rescaldo.