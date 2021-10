Incêndio atinge madeireira, mas bombeiros controlam chamas no oeste da Bahia

Bombeiros militares do 2º SGBM/Luís Eduardo Magalhães, pertencente ao 17ºGBM/Barreiras, controlaram um incêndio que atingiu uma madeireira no Bairro Mimoso I, em Luís Eduardo Magalhães, oeste do estado, no fim da noite desta sexta-feira (1°).

O trabalho foi concluído por volta da 1h deste sábado (2), cerca de 3 horas depois do início do combate e evitou danos maiores ao estabelecimento. Um carro-pipa foi mobilizado pela prefeitura do município para dar suporte à ocorrência.

Por conta da natureza do combustível, as equipes associaram técnicas de resfriamento, utilizando água no combate direto às chamas, e isolamento, separando parte da madeira para evitar a propagação das chamas entre ela. Não há informações sobre as causas do incidente, bem como registros de feridos.

(Foto: Ascom CBM) (Foto: Ascom CBM)