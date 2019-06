Um incêndio atingiu um prédio na Rua Carlos Gomes, no Centro, na noite desta sexta-feira (28). Ainda não se sabe o que motivou as chamas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local atender à ocorrência. As chamas começaram no primeiro andar, onde fica um depósito - o prédio tem sete andares.

O local estava desocupado quando o incêndio começou e não houve feridos.