Incêndio criminoso em barraco no Porto da Barra deixa uma vítima em estado grave

Um barraco que estava instalado no marco zero do Porto da Barra pegou fogo no fim da tarde desta segunda-feira (16) após ser alvo de um atentado realizado por um suspeito que não foi identificado e conseguiu fugir da cena do crime. De acordo com moradores da região, o barraco, que estava ocupado por Ana Paula Franzosi e Edilson Silva Souza, casal em situação de rua, foi tomado rapidamente pelas chamas, ferindo os dois e deixando a mulher em estado grave,

Um morador da Barra, que presenciou o início das chamas, não chegou a ver quem seria o autor do crime, mas conversou com o homem que estava no barraco. “Eu não vi quando atearam fogo, mas vi quando o incêndio ainda estava no começo. Foi um atentado contra eles, jogaram fogo no barraco. Eu falei com o cara que sobreviveu e ele falou que foi alguém que botou fogo, mas que na hora não conseguiu correr atrás pra ver quem era”, conta.

ATENÇÃO! IMAGENS FORTES

Ainda segundo o morador, tanto o homem quanto a sua companheira foram atingidos pelas chamas, sendo que ela parecia estar com queimaduras mais graves. “Eu até falei com ele que contou isso pra o pessoal que perguntou, mas ela estava em um estado muito debilitado, parecia que, pelo menos 70% do corpo tinha sido atingido, foi muito feio mesmo”, lembra.

Vítimas foram levadas para o HGE (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

Procurada, a Guarda Civil Municipal (GCM) afirmou que suspeita que as vitimas eram ambulantes que estavam descansando em meio aos seus pertences quando uma pessoa ateou fogo no local. A GCM também informou que não tem informações sobre suspeitos e que as vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas ao Hospital Geral do Estado (HGE).

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) também foi procurada pela reportagem para falar sobre o ocorrido, mas não retornou até a publicação desta matéria.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo.